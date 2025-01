Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda. Oltre 750 espositori e apertura del padiglione Outdoor Boom

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Presentata a Trento la 49esima edizione di Hospitality-Salone dell'Accoglienza che si terrà a Riva del Garda dal 3 al 6 febbraio 2025. Saranno oltre 750 gli espositori presenti con un 26% di nuove aziende, nelle quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e nelle tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino.

Questa edizione punta anche al turismo open-air che occuperà il padiglione Outdoor Boom a testimonianza del forte trend di crescita del turismo "natura" ora a doppia cifra.

Più di 100 eventi con 110 speaker tra formazione e iniziative esperienziali pensate per offrire agli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione idee, soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il business. Tra le novità di questa edizione, il debutto del format H EXPERIENCE e nuove arene tematiche per gli appuntamenti formativi di H Academy. - (PRIMAPRESS)