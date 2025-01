Formalizzato l’ingresso di ITA Airways nel gruppo Lufthansa. Prima fase con 325 mln di aumento capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la nomina del nuovo presidente di Ita Airways ora è arrivata anche la formalizzazione dell'entrata a far parte del Gruppo Lufthansa. Il ministero dell' Economia e il colosso tedesco hanno concluso la transazione. La prima fase dell'investimento è stata attuata con aumento di capitale di 325mln.Lufthansa ha una partecipazione del 41% in Ita. Così una nota Lufthansa. Il ceo Spohr: "Rafforzeremo il mercato italiano e Ue" Intanto la prima riunione del CdA di Ita Airways che ha confermato il nuovo vertice e sancito l'ingresso ufficiale della Compagnia italiana in Lufthansa. L'ad Eberhart: pronti a "nuove sfide". - (PRIMAPRESS)