Economia Europa, Gentiloni: “Crescita Italia nella media Ue”. Meloni: “Dialogo positivo con Bruxelles”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- "L'Italia è nella media delle cifre europee: un po' meglio sull'inflazione e con un miglioramento relativo sui temi occupazionali. La crescita è limitata, ma non siamo in una fase di stagnazione come altre grandi economie europee". Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni al Forum Teha a Cernobbio. Gentiloni non nasconde la preoccupazione per la stagnazione della Germania e sulla manovra italiana parla di dialogo "molto positivo" fra Mef e Ue. Sull' Ucraina Meloni è "in linea" con l'Ue.

"Sul Pnrr abbiamo fatto una cosa utile e non abbiamo perso i soldi", afferma la premier Meloni a Cernobbio, rivendi- cando di avere mantenuto le posizioni di quando era all'opposizione."Serve la politica, ma la politica è visione al- trimenti non esiste". "Abbiamo il nume- ro più alto di occupati della storia d' Italia".Pnrr "in buone mani con Fitto". "Nella legge di bilancio non ci sarà l' abolizione dell'assegno unico" afferma la premier che aggiunge: "La stagione dei bonus e delle risorse gettate dalla finestra è finita". - (PRIMAPRESS)