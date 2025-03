Dazi USA: l’allarme inflazione del Presidente della Federal Reserve,Jerome Powell al Fomc

(PRIMAPRESS) - USA - "L'inflazione ha iniziato a salire. Pensiamo che sia in parte una risposta ai dazi e che ci possa essere un ritardo in ulteriori progressi nel corso di quest'anno". E' quanto detto da Jerome Powell, presidente Federal Reserve al termine della riunione del Fomc. Inoltre, alla Federal Reserve "non prevediamo una recessione" dell'economia degli Stati Uniti ha detto Powell; aggiungendo che nel settore privato, in queste ultime settimane si sono un po' alzate le previsioni di recessione "ma restando sempre a livelli moderati". - (PRIMAPRESS)