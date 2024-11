Dazi: è scontro tra Cina e Usa ma di mezzo c’è anche il Fentanyl, la droga sintetica prodotta dagli asiatici

(PRIMAPRESS) - CINA - La produzione da parte della Cina di Fentanyl, l'analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina che sta iniziando a dilagare anche nelle strade di New York, ha peggiorato lo scontro sui dazi tra il paese asiatico e gli Stati Uniti.

"Nessuno vincerà una guerra commerciale o una guerra tariffaria" tra Usa e Cina Così in una nota il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington Liu Pengyu su minaccia del presidente eletto Trump in merito all'imposizione di ulteriori dazi al 10% su tutto l'import made in China quando si insedierà il 20 gennaio "La Cina ritiene che la cooperazione economica e commerciale" bilaterale sia "reciprocamente vantaggiosa",ha aggiunto Liu. Ma Trump non vuole sentire ragioni e promette più dazi se la Cina non fermerà la produzione della droga mortale Fentanyl.