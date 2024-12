Cybersecurity: kYIP Capital Sgr acquisisce il 70% di Errevi System con il supporto di Clessidra Capital

(PRIMAPRESS) - MILANO - KYIP Capital SGR ha annunciato l’acquisizione del 70% di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure e cybersecurity. Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR hanno supportato l’operazione con un finanziamento unitranche. In particolare,Clessidra Capital Credit SGR, attraverso il fondo Clessidra Private Debt Fund, ha strutturato in qualità di underwriter un finanziamento per complessivi 17 milioni di euro. Il prestito è stato sottoscritto anche da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt, avendo anche identificato precisi obiettivi di sostenibilità.

Il finanziamento rappresenta l’undicesima operazione del Clessidra Private Debt Fund, ad oggi investito per circa l'80%, e la seconda nel settore IT. Con un fatturato di circa 32 milioni di euro e un EBITDA margin del 16%, Errevi System si posiziona come partner strategico per le imprese italiane che vogliono accelerare il proprio percorso di digitalizzazione. A fianco di KYIP Capital, ha partecipato all’operazione di acquisizione in co-investimento anche il Fondo Italiano d’Investimento (FII) attraverso il fondo Fipec. - (PRIMAPRESS)