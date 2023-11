Commercio: vendite in calo dello 0,3% a settembre mentre registra un sensibile aumento l’alimentare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mese di settembre segna ancora un calo delle vendite al dettaglio in Italia. Il calo è dello 0,3% in valore sul mese precedente e -0,6% in volume, nei dati Istat. Rispetto all'anno precedente, c'è un aumento dell'1,3% della spesa in valore a fronte di un calo del 4,4% in volume. delle quantità acquistate. L'incremento riguarda solo le vendite dei beni alimentari. Nel 3°trimestre 2023, ferme in valore e in calo in volume le vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente. - (PRIMAPRESS)