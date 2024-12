Campari: l’inglese Simon Hunt è il nuovo ceo del gruppo. Titolo in rialzo dopo le perdite delle settimane scorse

(PRIMAPRESS) - MILANO - Simon Hunt è il nuovo Ceo di Campari occupando il vuoto lasciato dopo le dimissioni del precedente amministratore delegato Matteo Fantacchiotti arrivate nel mese di settembre del 2024 e rimasto per breve tempo nella funzione. Il gruppo, con il quartier generale a Sesto San Giovanni nel milanese, ha comunicato la nomina con un comunicato in cui si chiarisce che Hunt subentrerà agli attuali co-Ceo ad interim Paolo Marchesini (Chief financial and operating officer) e Fabio Di Fede (Chief Legal and M&A Officer). L'inglese Simon Hunt ha iniziato la sua carriera nella multinazionale londinese Diageo e 14 anni trascorsi in William Grant&Sons, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di ad dal 2016 al 2020. Nel 2022 Hunt è stato nominato Ceo di Catalyst Spirits.

Nel comunicato del gruppo Campari si sottolinea che Simon Hunt ha “oltre 30 anni di esperienza nei premium spirit” (…) e ha “un’ampia competenza nei mercati internazionali, in particolare nel mercato strategico degli Usa, così come nei mercati emergenti”. Mercati che avevano subito una flessione. Alla notizia della nomina del nuovo ceo il titolo in rialzo. - (PRIMAPRESS)