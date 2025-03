Auto: nell’anno di contrazione del mercato Lamborghini segna un +16,2% con oltre 3mld di fatturato

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Automobili Lamborghini conferma il trend positivo degli ultimi anni chiudendo il 2024 con il miglior risultato di sempre in termini di consegne, fatturato e risultato operativo. Nonostante un contesto generale di contrazione del mercato automobilistico - come si legge nella nota stampa dell'azienda - per la prima volta nella sua storia, la casa di Sant’Agata Bolognese ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,09 miliardi di euro), con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche il risultato operativo, che supera la soglia degli 800 milioni di euro, raggiungendo 835 milioni, con un incremento del +15,5% rispetto al 2023. Il margine operativo si conferma al 27%, consolidando il posizionamento del brand tra i player globali più profittevoli nel settore dei beni di lusso. - (PRIMAPRESS)