Audizione Stellantis, Gusmeroli: “Rivitalizzazione automotive italiana”. Elkan: “La 500 ibrida si farà a Mirafiori”

"Nella ritrovata riconnessione fra istituzioni pubbliche nazionali e locali, lavoratori, Pmi e territori, precondizione necessaria per rivitalizzare l'automotive italiano, il Parlamento e' stato elemento di sintesi attraverso occasioni concrete di dialogo". Lo ha affermato il presidente della commissione Attivita' produttive, Alberto Gusmeroli (Lega), che ha avuto un ruolo centrale nel confronto con Stellantis sino all'audizione del presidente John Elkann. "La storia dell'auto italiana - ha aggiunto - e' la storia di milioni di lavoratori che nei decenni hanno, con le loro mani e le loro teste, costruito un pezzo di benessere, crescita per i territori e opportunita' per le nuove generazioni. La liberta', storicamente simboleggiata dall'auto, viaggia sulle gambe di chi la costruisce ogni giorno con il proprio lavoro, a cominciare da quello in ambito automotive". Ha detto Gusmeroli nel suo intervento. "Stellantis nel 2024 è stato il gruppo che ha depositato più brevetti industriali in italia - ha detto Elkan nel suo intervento - Ogni brevetto non è solo un numero, ma un passo avanti nell'innovazione tecnologica del paese. Questo patrimonio di idee e soluzioni rafforza la competitività dell'industria italiana, crea opportunità per la nostra filiera e contribuisce a mantenere il nostro sapere all'avanguardia in un settore in piena trasformazione", ha chiosato Elkann. "Intervengo – ha poi detto – in questa sede come responsabile della gestione operativa di Stellantis, incarico che ho ricevuto dal consiglio di amministrazione lo scorso 2 dicembre 2024 a seguito delle dimissioni di Carlos Tavares, la cui successione sta procedendo secondo i tempi stabiliti e il nuovo ceo di Stellantis sarà annunciato, come abbiamo indicato, entro la prima metà di quest'anno". In ogni caso, per capire le forze in campo – dalla gigafactory di Termoli alla 500 Ibrida in arrivo a Mirafiori che punta ad arrivare sul mercato entro novembre, dalla Padina di Pomigliano all'alta gamma delle Maserati di Modena – ecco il piano per le fabbriche italiane di Stellantis, illustrato dal presidente John Elkann durante l'audizione in Parlamento".