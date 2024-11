Accordo Lufthansa-Ita: dopo il via libera Ue a gennaio 2025 la formalizzazione delle “nozze”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Antitrust dell'Unione europea ha dato il via libera definitivo alle "nozze" tra Ita e Lufthansa e già agli inizi del 2025 potrà essere formalizzato il contratto che dà il via alla fusione per quella che sarà la più grande compagnia aerea europea. Sono stati infatti giudicati positivamente gli impegni stabiliti dal Mef e dalla compagnia aerea tedesca per garantire la tutela della concorrenza. La Commissione è giunta alla conclusione che EasyJet, Iag e AirFrance-Klm sono soggetti idonei ad adottare le misure correttive richieste su alcune rotte. Lufthansa: bene, ora chiusura del contratto a inizio 2025. - (PRIMAPRESS)