Accordo coesione Sardegna: Meloni “Vale 3,3 mld, fondamentali per Italia alla stessa velocità”

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - In Sardegna per la firma dell'Accordo di Coesione e Sviluppo,che vale 3,3mld, la premier Meloni, ha sottolineato che "sono risorse fondamentali per far camminare tutta l'Italia alla stessa velocità". Occorrono "investimenti duraturi per combattere le disparità" e consentire al Sud "di competere ad armi pari". Con la nomina di Fitto a vicepresidente della Commissione Ue l'Italia diventa centrale,dice Meloni. "Fitto avrà deleghe importanti per i nostri interessi. Ci auguriamo che l'Ue dia una spinta maggiore sulla continuità territoriale". - (PRIMAPRESS)