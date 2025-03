"Verso Le Stelle" l'ultimo libro di Ernesto Assante presentato a Dogana

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Presentato oggi a Dogana "Verso Le Stelle", 150 canzoni per sentirsi vivi, l'ultimo libro di Ernesto Assante. Questa la prefazione del noto giornalista e critico musicale scomparso il 26 febbraio del 2024: «Questo è un libro che non ha un vero e proprio inizio e non ha, quindi, neanche una vera e propria fine. Perché si tratta di una sorta di grande playlist, senza ordine e grado, composta da 150 canzoni che possono, in qualche caso devono, far parte della vostra esistenza. 150 canzoni sono poche, pochissime, stelle brillanti nell’infinito musicale planetario ma perse nel cosmo di quello che meriterebbe di essere ascoltato. Ma 150 sono abbastanza, in realtà, se provate a considerare la lettura di questo libro come la consultazione del catalogo di una mostra, o della collezione di un museo. Come in una mostra ho scelto alcuni brani che possono, ognuno per il proprio specifico motivo, colpire la vostra curiosità. Ne avrei potuti scegliere altrettanti, o dieci volte tanti, questa non è una lista del “meglio”, nemmeno l’elenco delle mie “canzoni preferite”, neanche di quelle che conosco di più. È una “mostra sull’arte della canzone” e sulle sue infinite declinazioni, su come questi brani possano essere parte di una storia più grande, addirittura quella dell’umanità, e di storie piccine e insignificanti, rispetto al grande gioco dell’universo, come le nostre». Hanno incontrato i lettori Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista, l'incontro è stato moderato da Claudia Mazzola, presidente di Rai Com. Un libro che gli amanti della musica non possono non leggere. - (PRIMAPRESS)