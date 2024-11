Io Chiedo di Elio Parascandolo: un cammino tra poesia e introspezione universale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Elio Parascandolo, con Io Chiedo, ci propone un viaggio poetico che esplora i temi universali della Passione, morte e Resurrezione di Cristo, intrecciandoli in modo potente con le esperienze personali e collettive della vita umana. Pubblicato da Controluna Edizioni, il libro si distingue per la profondità dei suoi versi, che affondano le radici sia nei testi sacri che nella letteratura, e per la capacità di rendere accessibili riflessioni complesse, toccando le corde emotive di credenti e non. Con la prefazione di Giovanni Nuti, compositore legato ad Alda Merini in un sodalizio artistico straordinario, il libro si presenta già ricco di significati, portando con sé l’eco di un’intensa eredità poetica. A impreziosire ulteriormente il volume, troviamo un inedito musicale di Massimo Germini, chitarrista di grandi nomi della musica italiana come Roberto Vecchioni, che accompagna una delle poesie del libro. La postfazione, affidata a suor Rosa Lorusso, psicologa e figura profondamente ispirata, aggiunge uno sguardo di riflessione ulteriore sul percorso tracciato da Parascandolo.La struttura del libro si presta a essere vissuta non solo come una lettura, ma come un’esperienza: un cammino che accompagna il lettore attraverso momenti di introspezione e confronto con le grandi domande dell’esistenza. Le presentazioni avvenute in scuole, biblioteche e comuni testimoniano l’ampia risonanza che Io Chiedo ha saputo ottenere, toccando corde profonde in chi ha avuto modo di leggerlo o ascoltarlo. Il 6 dicembre, l’opera sarà celebrata con un evento speciale presso la Curia della diocesi di Nola, a sottolineare il riconoscimento di un testo capace di andare oltre i confini della pagina scritta. Non solo poesia, ma un progetto che si espande in altre forme artistiche: dal teatro alle piazze. L’estate scorsa, infatti, Parascandolo ha portato Io Chiedo sul palco di Restate a Napoli 2024 in Piazza del Plebiscito, collaborando con il gruppo di lavoro di C.I.O.E., con una declinazione ironica ispirata da Lello Arena. Ma non è tutto. L’autore dimostra una versatilità sorprendente anche nel campo del cinema: a febbraio 2025 è prevista l’uscita del film L’ultima Cosa Bella, diretto da Luca Luongo, di cui Parascandolo è produttore e produttore esecutivo. Questo progetto, frutto della collaborazione con un team consolidato che ha già realizzato cortometraggi e serie TV (alcuni visibili su Prime Video), promette di ampliare ulteriormente il raggio d’azione creativo dell’autore. Io Chiedo è più di un libro: è un’espressione multiforme che unisce poesia, musica, riflessione spirituale e impegno artistico. Parascandolo offre un’opera che non solo si legge, ma si vive, lasciando un’impronta profonda nel cuore e nella mente di chi si lascia trasportare dal suo messaggio. Una lettura imprescindibile per chi cerca nella poesia un luogo in cui fede, vita e arte si incontrano. - (PRIMAPRESS)