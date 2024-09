Editoria: il mondo nascosto dei raccogli-lattine di New York nel libro di Francesca Berardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'invenzione dei tuoi occhi" della giornalista Francesca Berardi, edito da Terre di Mezzo, è un racconto ambientato a New York dove l'autrice sta lavorando a un progetto sui canner, le persone che raccolgono lattine per strada in cambio di pochi centesimi. Si incontrano al centro di smistamento dove Walter lavora. Con pazienza e delicatezza, lui si libera di uno strato dopo l’altro e comincia a raccontare dell’incredibile viaggio a piedi dal Salvador agli Stati Uniti. Nasce così un legame profondo e inaspettato, di quelli che lasciano il segno.

"Questa è la storia di un prezioso mucchietto di ceneri, di ossa tritate, custodito in un piccolo contenitore di ceramica a forma di occhio. È appoggiato su uno scaffale della mia libreria, tra una serie di oggetti disposti a formare un tempietto di cui solo io riconosco il perimetro. Una marionetta da dito in gomma arancione a forma di mostro, un paio di occhiali con la montatura rosa e la scritta HAPPY BIRTHDAY, un pupazzetto con la carica a molla, di plastica blu, che balla muovendo i fianchi. Le ceneri sono quelle di un uomo che ho abbracciato una sola volta, un uomo senza casa che è diventato casa per me. - (PRIMAPRESS)