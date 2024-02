Editoria: gli anni Venti della danza nel libro di Flavia Pappacena dedicato a Jia Ruskaja

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per gli appassionati della storia della danza, l'ultimo libro di Flavia Pappacena è un viaggio negli anni Venti e alla nascita di forme espressive del balletto sino alla creazione dell'Accademia Nazionale di Danza. Con "Jia Ruskaja", edito da Gremese, Pappacena, in collaborazione con Roberta Albano, Valerio Basciano, Grazia Grosso, Nika Tomasevic ed Elena Viti, segue un percorso filologico attraverso l'analisi di documentazione con l'obiettivo di ricostruire il percorso artistico, creativo, didattico e imprenditoriale di Jia Ruskaja pseudonimo di Evgenija Fëdorovna Borisenko: dalle esperienze interpretative e coreografiche presso il Teatro degli Indipendenti nella Roma dei primi anni Venti, ai progetti didattici che via via approdarono alla Regia Scuola di Danza (1940); dall’Accademia Nazionale di Danza (1948) e alle strategie per l’affermazione di quest’ultima sul piano nazionale e internazionale fino alla creazione di un originale sistema di notazione del movimento (l’Orchesticografia/Scrittura della danza). Frutto di decenni di studio, di riflessioni e di una minuziosa ricerca di fonti d’epoca (recensioni, manifesti, cortometraggi, archivi fotografici, documenti manoscritti, testimonianze delle “allieve storiche”, ecc.), il volume è impreziosito da un corredo di contenuti multimediali facilmente fruibili dai lettori: una sezione online composta da saggi di diversi Autori che documenta l’eredità ruskajana a partire dagli anni Settanta e una raccolta di Codici QR che consente di accedere istantaneamente ai filmati degli anni Trenta-Sessanta (tra questi Fanciulle e danze del 1941-42), analizzati da Flavia Pappacena sotto il profilo critico e tecnico- stilistico. - (PRIMAPRESS)