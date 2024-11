Editoria: con il romanzo Ulyssex Livio Frittella esplora le galassie erotiche del corteggiamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Strizzare l’occhio all’Odissea ma a metà del poema di Omero e il film di Kubrik per un divertissement narrativo che gioca fra i generi, aggiungendo un po’ di mistero ed un pizzico di satira sociale, il risultato è Ulyssex (Editrice Il Filo di Arianna) il romanzo del giornalista Livio Frittella dedicato alle più strane forme di corteggiamento e di accoppiamento evolute dalle varie forme di galassie IntelliGenti. La storia è quella di Andy, reporter che per attrarre l'immenso pubblico della Olov tv per cui lavora e, per affermare una propria convinzione personale, realizza una trasmissione denominata 'Ulyssex' in cui descrivere la molteplicità di rituali di corteggiamento e di accoppiamento delle varie specie intelligenti. Impegnato in questo compito il protagonista Andy, si troverà suo malgrado - insieme a tutta la sua compagnia - ad affrontare una pericolosa minaccia all'equilibrio galattico. - (PRIMAPRESS)