Svizzera: alla Fondazione Gianadda si celebra la 19ª Nuit des Museés con Cézanne e Renoir

(PRIMAPRESS) - MARTIGNY (SVIZZERA) - In occasione della 19ª Nuit des Museés del Cantone Vallese in Svizzera, la Fondazione Pierre Gianadda di Martigny ospita due giganti francesi della storia dell’arte: Paul Cézanne (1839-1906) e Auguste Renoir (1841-1919). Questi due maestri sono riuniti in una inedita mostra che presenta quasi sessanta dipinti provenienti dal Museo d'Orsay e dall'Orangerie di Parigi. Contestualmente nel Foyer della Fondazione c'è la singolare mostra organizzata in collaborazione con il Museo Hergé, che riunisce Tintin e Leonard Gianadda attraverso più di ottanta immagini presentate in parallelo che mescola la fotografia alle tavole dei fumetti de Le avventure di Tintin. - (PRIMAPRESS)