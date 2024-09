Mostre: ‘Ligabue, i misteri di una mente’ al Museo Storico della Fanteria di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Museo Storico della Fanteria di Roma, dal 28 settembre al 12 gennaio 2025 sarà in mostra “Ligabue – I misteri di una mente”. L’esposizione, prodotta da Navigare srl e da una iniziativa di Difesa Servizi SpA con il patrocinio della Regione Lazio e di Città di Roma.

L’esposizione, curata da Micol Di Veroli e Dominique Lora, presenta 74 opere datate tra la fine degli anni Venti e i primi anni Sessanta del Novecento, provenienti da tre collezioni private di Reggio Emilia, di Parma e di Roma. La rassegna dedicata all’artista scomparso nel 1965 nasce dal proposito di dare una nuova lettura della vita e dell’arte di un personaggio che visse in una personale e solitaria dimensione di grande irregolarità, dominata da una mente irrequieta e instabile.

A 32 sculture bronzee raffiguranti una eterogenea rappresentanza di animali, tra i quali cani, caprioli, capre, cerbiatti babbuini, leoni e pantere, si affiancano 18 dipinti a olio dai colori pieni, vivaci, e dallo stile inconfondibile, tra i quali anche un celebre autoritratto del 1957, insieme a 3 disegni e 21 puntesecche, distribuite in un percorso cronologico in 5 sezioni: 1. Animali da cortile; 2. Animali selvaggi; 3. Cani; 4. Animali da bosco; 5. Autoritratti, fiori e campagne. - (PRIMAPRESS)