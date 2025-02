Mostre: allo GNAM di Roma 45 opere di artisti cinesi celebrano il 75º anniversario della Repubblica Popolare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà aperta fino alla fine di febbraio la mostra di Arte Contemporanea Cinese alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, promossa dalla Federazione delle Circoscrizioni Letterarie e Artistiche della Cina, l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, le Associazioni Artisti della Cina e la Fondazione Cina-Europea per le Arti. Sono esposte 45 opere, selezionate tra oltre 73mila proposte di artisti, per celebrare il 75º anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese.

" Visitare questa mostra significa attraversare un mondo in divenire, compreso tra due confini - ha spiegato il curatore Gabriele Simongini - Il primo è la tradizione, il secondo è una proiezione nel futuro, specchio di un Paese che nel corso degli anni ha compiuto una crescita economica e tecnologica impressionante". Temi della rassegna sono il rispetto profondo per la sapienza tecnica, il radicamento nei territori di origine, il rapporto con la memoria e con la storia, l'invito a vivere in armonia con la natura, la volontà di aprirsi sempre più al mondo e la riflessione sul trascorrere rapido della vita". - (PRIMAPRESS)