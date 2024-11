Milan Games Week & Cartoomics: mancano 11 giorni all’evento più atteso della pop culture

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il conto alla rovescia è iniziato: fra soli 11 giorni, dal 22 al 24 novembre, prenderà il via la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics. Organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, l’evento promette di superare ogni aspettativa con un programma ricco e coinvolgente, che abbraccia tutte le sfumature della cultura pop. Tra videogiochi, fumetti, cinema, serie tv, musica e molto altro, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutte le generazioni.



Fantasticon Film Fest e le novità del grande schermo



L’Auditorium di Fiera Milano si trasformerà nel cuore pulsante del Fantasticon Film Fest, il festival dedicato ai generi anime, fantasy e horror. Giovedì 21 novembre, un evento speciale inaugurerà la manifestazione con la première di The Beast, il nuovo film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux e George MacKay, distribuito da I Wonder Pictures.



Durante le tre giornate, il festival presenterà una nuova sezione competitiva dedicata ai corti di genere, oltre ad anteprime esclusive come quella italiana di Piece by Piece, il film d’animazione LEGO dedicato a Pharrell Williams, e un evento speciale dedicato a One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red e la presenza di cosplayer e appassionati.



Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche l’anteprima dei primi due episodi doppiati di Goldrake U, il reboot della storica serie animata UFO Robot Goldrake, con la partecipazione di Vince Tempera, autore della sigla originale. Non mancherà un momento dedicato alla serie italiana The Bad Guy, con anteprime e una masterclass con il cast, tra cui Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.



Musica, spettacoli e ospiti d’eccezione



La musica sarà protagonista grazie alla collaborazione con Radio 105, radio ufficiale della manifestazione. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre, i talent della radio animeranno il palco centrale con programmi live, concerti e ospiti di rilievo. The Kolors e Coma Cose si esibiranno rispettivamente sabato e domenica alle 15:30, mentre l’Urban Show porterà sul palco i migliori artisti della scena rap e trap, tra cui Andry the Hitmaker, Ensi & Nerone, Lele Blade e tanti altri.



Il Central Stage accoglierà anche grandi personalità del mondo del gaming, come Shinji Mikami, il creatore di Resident Evil, e i protagonisti di Baldur’s Gate III, che offriranno panel e Q&A imperdibili.



Videogiochi e tornei: il cuore pulsante di MGWCMX



Gli amanti dei videogiochi potranno immergersi nella Freeplay Area, la più grande mai realizzata per Milan Games Week & Cartoomics, con oltre 200 postazioni dove provare titoli come Call of Duty: Black Ops 6, Resident Evil 4 Remake, Warhammer 40,000: Space Marine 2 e molti altri.



Il Gamestorm Stage ospiterà i tornei più attesi, come la finale della MotoGP eSports World Championship, la Gillette Bomber Cup e l’esclusivo evento dedicato a LEGO® Fortnite. Non mancherà il primo format italiano che unisce League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics, con oltre 40 creator coinvolti.



Cosplay, fumetti e cultura giapponese



Il mondo del cosplay sarà celebrato con sfilate e contest che culmineranno nel Gran Cosplay Contest di domenica. L’Hero Stage by eBay accoglierà invece grandi autori di fumetti come Jason Aaron e Pepe Larraz, oltre a ospitare panel dedicati a manga e adattamenti videoludici.



L’atmosfera giapponese invaderà il Padiglione 11, con il Nintendo Stage dedicato ai titoli iconici della casa nipponica, tra cui The Legend of Zelda e Pokémon. Qui, Takahiro Yoshimatsu, maestro dell’animazione giapponese, condividerà i segreti della sua carriera.



Un evento per tutti, uniti dalla cultura pop



Milan Games Week & Cartoomics celebra il potere della cultura pop come collante tra generazioni e linguaggi artistici. Dal 22 al 24 novembre, l’appuntamento è a Fiera Milano Rho per vivere tre giorni all’insegna di emozioni, divertimento e condivisione. - (PRIMAPRESS)