Donne nell’arte con la mostra “Ninfa e Musa” alla Galleria Russo di Roma

ROMA - La Giornata internazionale della donna diventa occasione per visitare (fino al 13 marzo prossimo) la mostra allestita a Roma dalla Galleria d'Arte Russo: "Ninfa e Musa. Un secolo del femminile nell'arte".

L'esposizione, curata da Daniela Fonti, propone una visione complessa e sfaccettata del rapporto tra Arte e Donna, non solo come soggetto di rappresentazione, ma in qualità di protagonista di una nuova scena sociale e culturale in continua evoluzione. Tra le opere in mostra quelle di Modigliani, Sargent, Cambelotti e Siviero.

Sino al 13 marzo a Roma in via Alibert, negli spazi della Galleria Russo, e nella nuova sede di Galleria Russo Archivi in via Laurina.



