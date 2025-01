Segreti Usa: Trump desecreta il fascicolo dell’assassinio di John e Bobby Kennedy negli anni ‘60

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump aveva annunciato nei suoi discorsi in campagna elettorale che avrebbe desecretato alcuni dossier per fare luce sui misteri d'America. Promessa mantenuta. iFirmato un ordine esecutivo per desecretare i file sugli assassinii degli anni '60 del presidente John F. Kennedy e di suo fratello Bobby Kennedy, nonchè quello del lea- der per i diritti civili Martin Luther King Jr. "Tutto sarà rivelato", ha detto Trump ai giornalisti mentre firmava il provvedimento nello Studio Ovale della Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)