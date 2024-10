Scuola: diventa operativo il progetto "One Health" di Medtronic per l'educazione civica digitale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il progetto “One Health: i tanti volti della sostenibilità”, l’iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda del settore delle tecnologie e soluzioni per la salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, è arrivata alla sua sconda fase.

La collaborazione con ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’associazione LEADS – Donne Leader in Sanità, Cittadinanzattiva e Civicamente, società benefit che ha creato la piattaforma educazionedigitale.it riconosciuta quale ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola, con esperti in sociologia, pedagogia e comunicazione digitale, specializzati in progetti educativi per scuole e società, ha superato la prima fase di selezione ed ora si passa all'operatività del progetto.

A partire già da fine ottobre gli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori italiane potranno accedere gratuitamente a risorse didattiche che consentono di approfondire con le loro classi il percorso formativo iniziato a febbraio dello scorso anno, includendo due nuovi focus: “Salute e Innovazione” e “Diversità e Inclusione” oltre a un format “Prima della lezione” che aiuta i docenti a collegare i contenuti del modulo “Salute e Ambiente” al programma curricolare.

I due nuovi moduli mirano a sensibilizzare gli studenti sulla parità di genere e sull'importanza della diversità, evidenziando come una maggiore inclusione possa stimolare l'innovazione, nuove soluzioni anche nel settore sanitario e lavorativo più in generale. Due ulteriori strumenti a conferma della volontà del progetto di portare un contributo concreto alle nuove generazioni, affinché possano prendere in futuro scelte consapevoli che abbiano un impatto positivo sulla loro salute e sulla società. - (PRIMAPRESS)