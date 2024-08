Paleontologia: il Museo Archeologico di Bolzano cerca un esperto per prendersi cura della mummia Ötzi

(PRIMAPRESS) - Bolzano - Il Museo Archeologico di Bolzano cerca un collaboratore scientifico per prendersi cura della famosa mummia di Ötzi. La mummia del Similaun, anche uomo del Similaun, uomo dell'Hauslabjoch ma più familiarmente chiamata Ötzi, il reperto antropologico rinvenuto da Erica e da Helmut Simon il 19 settembre 1991 in Trentino-Alto Adige, in prossimità del confine italo-austriaco, ai piedi del ghiacciaio del Similaun a 3213 metri.

Al museo spiegano che la ricerca della persona giusta è quello di un esperto riconosciuto nel settore della paleontologia, biologia o ricerche sulle mummie. Il lavoro, infatti, di approfondire gli studi sulla mummia venuta dal freddo ma anche curare progetti di conservazione. Il temine per la candidatura è il 31 agosto prossimo. - (PRIMAPRESS)