Giornate FAI di Primavera: 750 luoghi visitabili in 400 città. Il racconto della Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentate a Roma le Giornate FAI di Primavera, che si svolgeranno il prossimo 23 e 24 marzo. L’appuntamento diventato tra i più importanti tra quelli dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Saranno visitabili 750 i luoghi in 400 città grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni ( www.giornatefai.it ).La 32a edizione delle Giornate Fai di Primavera, diventa ancora un volta l’opportunità di scoprire un’Italia meno nota, luoghi solitamente inaccessibili, che raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del FAI, a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, quando 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro Storia intrecciata con la Natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono.“Raccontare il patrimonio culturale - sottolinea il Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano, Marco Magnifico - per educare la collettività a proteggerlo e prendersene cura: da questa necessità nacquero nel 1992 le Giornate FAI di Primavera dando vita, e poi corpo, e poi forza ad una impressionante struttura di volontariato - le Delegazioni del FAI -, che con entusiasmo e pervicacia eccezionali in questi trentadue anni hanno aperto al pubblico 15.540 luoghi dimenticati o difficilmente visitabili raccontandoli, appunto, con semplicità e passione a ben 12 milioni e 515.000 di cittadini. Ai benefici di questo raccontare se ne è ora aggiunto un altro: quello della fisicità e del ruolo che essa ha per un vero apprendimento.”Questa edizione è l’occasione per una collaborazione con la Rai per porre l’accento sul patrimonio culturale che l’azienda di Viale Mazzini ha espresso e continua ad esprimere in 70 anni di TV e 100 di Radio. “La Rai - ha dichiarato la presidente Marinella Soldi - ha come prerogativa quella di valorizzare e far conoscere l’immenso patrimonio storico, artistico e naturale del nostro Paese ogni giorno. Dalla tv alla radio all’online, dai contenuti nazionali a quelli locali, tutta la Rai sarà impegnata a esplorare insieme al Fai le meraviglie italiane: luoghi straordinari, autentici, finestre aperte sul nostro passato che vogliamo proteggere per guardare al futuro”. - (PRIMAPRESS)