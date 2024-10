Giornate del Fai: Villa Rey, la storica sede di Torino dell’ASI entra nel circuito dei siti da visitare

(PRIMAPRESS) - TORINO - Domani 12 ottobre e domenica 13 p, tornano le Giornate FAI d’Autunno, uno degli eventi più amati dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico italiano organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Durante queste giornate speciali, saranno aperti al pubblico 700 luoghi distribuiti in 360 città italiane, permettendo a migliaia di persone di scoprire tesori nascosti, solitamente inaccessibili o poco valorizzati. Questo evento offre una straordinaria opportunità per entrare in contatto con la storia, l’arte e la natura del nostro Paese, esplorando siti che spesso sfuggono all'attenzione del grande pubblico. Tra i siti selezionati, la Delegazione FAI del Piemonte ha individuato anche Villa Rey a Torino, che dal 2006 ospita la sede nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano. Una delle più antiche ed imponenti “vigne” che dal primo Seicento vennero costruite a corona della città capitale del Ducato: la sua posizione dominante permette ancora oggi di spaziare lo sguardo dalla pianura sino alla cerchia dei monti. Villa Rey fu realizzata nella metà del XVII secolo da Giovanni Antonio Turinetti, il cui nipote Ercole II fu personaggio di spicco nella vita politica e diplomatica del Piemonte sotto il regno di Vittorio Amedeo II. Le Giornate FAI sono un’occasione unica per visitare palazzi storici, ville, chiese, collezioni d’arte, laboratori artigiani e esempi di archeologia industriale, ma anche per partecipare a percorsi naturalistici in parchi urbani, orti botanici e aree di interesse paesaggistico. Ogni luogo racconta una storia unica, offrendo una prospettiva diversa su culture, tradizioni e paesaggi che arricchiscono l’identità italiana. Il cuore delle Giornate FAI d’Autunno risiede nella partecipazione attiva della cittadinanza. I visitatori potranno contribuire direttamente alla missione del FAI di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale italiano. A ogni visita sarà suggerito un contributo libero, che andrà a sostenere le numerose attività della fondazione, impegnata nella cura di questi tesori per le generazioni future.

Per le Giornate FAI d’Autunno 2024 Villa Rey osserverà i seguenti orari di visita (non sono richieste prenotazioni): sabato 12 ottobre dalle 9.00 alle 16.00; domenica 13 ottobre dalle 9.00 alle 19.00. Villa Rey è in Strada Comunale Val San Martino Superiore 27 a Torino. - (PRIMAPRESS)