Giornale Radio Rai: cambio di sigla e di claim. Pionati: “Vogliamo mostrare il dinamismo della nostra informazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da lunedì 11 dicembre Rai Radio1 cambia veste sonora con una nuova sigla per Giornale Radio, Onda Verde e Meteo. Cambia anche il claim che diventa “Rai Radio1: la tua finestra sul mondo”. Le nuove sonorità sottolineano la volontà di Rai Radio1 di rimanere un punto di riferimento nel panorama dell’informazione radiofonica, nel rispetto della tradizione del primo canale della radio pubblica, caratterizzata da pluralismo, rispetto ed equilibrio. “La sigla è come una firma – dice il direttore Francesco Pionati – e per questo ho proposto una mia idea che accentui il dinamismo della nostra informazione, idea che ha incontrato il gradimento dei miei collaboratori. Mi auguro sia lo stesso per gli ascoltatori”. “Per quanto riguarda il claim – aggiunge – l'immagine di una finestra sempre aperta sul mondo mi sembra la più adatta a descrivere una realtà come la nostra che, praticamente senza interruzione, 24 ore su 24, osserva, riferisce e approfondisce i fatti più importanti che accadono in ogni angolo del pianeta". - (PRIMAPRESS)