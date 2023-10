Festival della Diplomazia: aperta la XIV edizione sotto il segno della scommessa sul fattore umano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è aperta oggi la XIV edizione del Festival della Diplomazia, l’appuntamento internazionale che si svolge a Roma per disegnare scenario socio-politici globali con l’aiuto di osservatori speciali come ambasciatori di vari stati e speakers internazionali. Quest’anno il titolo della rassegna è: “Contro tutte le possibilità. Scommettere sul fattore umano in un mondo di macchine” dove l’interrogativo sul grande dibattito aperto dell’intelligenza artificiale sarà un sostitutivo dell’uomo o di aiuto all’uomo.

In un’epoca scandita da mutamenti e innovazioni radicali legati allo sviluppo di tecnologie sempre più potenti, dall’Europa e dai governi nazionali giunge un’inarrestabile spinta verso l’adozione e l’adesione a nuove modalità operative dettate dalla tecnologia e in particolare dagli algoritmi.

Obiettivo della XIV edizione del Festival della Diplomazia è riportare l’attenzione del dibattito sull’individuo e sui suoi diritti fondamentali. La sostenibilità economica e ambientale del nostro futuro si basa infatti – oltre che sull’adozione di nuove tecnologie – anche sugli investimenti rivolti allo sviluppo di nuove skills e competences e sulla riqualificazione della forza lavoro globale, delle Istituzioni, delle Aziende e delle Comunità in tutto il mondo.

“Sarà questo approccio a valere anche per la Diplomazia e per il settore delle Relazioni Internazionali - si interroga il Dg e creatore del Festival, Giorgio Bartolomucci - E particolarmente alla luce delle crisi emerse a seguito della pandemia e della brutale aggressione dell’Ucraina. Quali sono dunque le azioni da intraprendere per governare e affrontare i cambiamenti che ci attendono? Sarà interessante esplorare i vari punti di vista” conclude Bartolomucci.

Il programma che si concluderà il 27 ottobre prossimo, prevede 9 giorni di conferenze, dibattiti, presentazioni in cui il mondo della Diplomazia si confronterà con Università, Aziende e Istituzioni pubbliche e private, Società Civile in specifici momenti volti a interpretare le dinamiche e gli interessi in gioco. - (PRIMAPRESS)