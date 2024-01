Cultura: Pesaro 2024 si prepara per l'apertura con il presidente Sergio Mattarella al Vitrifrigo Arena

(PRIMAPRESS) - PESARO - Sarà l'impianto della Vitrifrigo Arena di Pesaro ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato 20 gennaio aprirà, ufficialmente, l'anno della Capitale italiana della Cultura. Una giornata inaugurale di Pesaro2024 "pensata come una festa della città, aperta a tutte le generazioni. Con grandi ospiti, musica, arte, spettacoli e dj set che si alterneranno al palazzo dello sport di via Gagarin dalle 11 del mattino a tarda notte - ha detto il sindaco Matteo Ricci nella presentazione dell'evento - Una giornata che aspettiamo da mesi e rincorso da anni e finalmente ci siamo". Ad oggi sono circa 7.5mila le persone prenotate alla Vitrifrigo Arena per la cerimonia in programma la mattina del 20 gennaio, “vista la grande richiesta abbiamo deciso di aprire altri due settori, circa 500 posti, prenotabili su Vivaticket. Andiamo verso il sold put, perché Mattarella riempie il palazzo dello sport come una rockstar – ha detto ancora Ricci. Tra gli spettatori alla Vrtrifirgo Arena circa 2mila studenti degli istituti della provincia di Pesaro e Urbino, i 100 Volontari, dai 16 ai 99 anni, e un centinaio di giornalisti già accreditati in arrivo da tutta Italia. Una mattinata che sarà racconta attraverso la diretta televisiva prevista, a partire dalle 11.30, su RaiTre, e nei servizi che la stampa internazionale, nazionale e locale realizzerà su Pesaro 2024, “live” dall’Arena e per tutto l’anno della Capitale. Il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, ha annunciato l’iniziativa della Camera di Commercio delle Marche che vedrà uno stand nei 5 giorni del Festival di San Remo ciascuno dedicato alle 5 province marchigiane, un’occasione importante di visibilità per Pesaro 2024”, e che metterà ancora di più in risalto l'anno di Pesaro Capitale della cultura 2024. Il Direttore di Pesaro 2024, Silvano Straccini ha ricordato gli eventi salienti del programma e le tante collaborazioni e partnership che hanno reso possibile l'organizzazione con un calendario di oltre 1000 appuntamenti. Chiara Biondi assessore alla cultura della Regione Marche: “Oggi è una giornata importante che dà l’avvio ufficiale al Pesaro 2024, un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Sicuramente è stato vincente perché ha un connubio perfetto tra natura e cultura, abbinamento che nella nostra regione è benissimo rappresentato. Un progetto innovativo che ha saputo mettere in rete tutti i comuni della provincia e che avrà ricadute importanti che non si fermeranno con il 2024 ma andrà oltre; per questo non poteva mancare il sostegno della Regione, un sostegno anche economico (1 milione di euro). La città di Pesaro ha tantissimo da raccontare a proposito di cultura, le tantissime eccellenze potranno essere valorizzate al meglio in questo anno e sarà un’opportunità per l’intera regione”. L’intervento del direttore artistico di Pesaro 2024 Agostino Riitano: “Oggi non manca una dose importante di emozioni perché siamo riusciti a centrare una serie di obiettivi che ci eravamo dati. Per la giornata di sabato abbiamo pensato di sintetizzare i valori e le modalità che hanno contraddistinto il nostro lavoro in tutti questi mesi. Dunque la cerimonia sarà improntata allo spirito profondo del nostro progetto e cioè le relazioni tra natura, arte e tecnologia". - (PRIMAPRESS)