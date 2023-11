Bologna: il Ministero della Cultura interviene con 5 mln di euro per mettere in sicurezza la secolare Torre Garisenda

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il rischio di stabilità della Torre Garisenda, la struttura simbolo di Bologna insieme alla Torre degli Asinelli e da tempo sotto osservazione per la sua "ineludibile condizione di grande criticità” come si legge in una perizia tecnica che ha fatto scattare l’allerta gialla per le possibilità di crollo. Da tempo transennata e con la viabilità interrotta ai bus di linea, si è cercato di verificare se vi fossero miglioramenti nelle micro oscillazioni rilevate dai sensori statici. Ma la situazione è rimasta pressoché invariata. Le oscillazioni rimangono ed è scoppiata una querelle tra il sindaco Matteo Lepore e i tecnici per una questione preoccupante che si trascina da diversi anni. La mancanza di soluzioni radicali e di messa in sicurezza della struttura quanto dei cittadini in caso di crollo, è rimbalzata al ministero della Cultura per una segnalazione fatta dalla Soprintendenza emiliana. “È gravissimo che fin dal 2019 si sappia che la torre è in pericolo e che per quasi cinque anni non si sia fatto niente per mettere in sicurezza torre e persone. Se la Soprintendente non mi avesse allertato, giustamente preoccupata dagli inspiegabili ritardi per la messa in opera di un piano per contrastare l’aggravamento delle condizioni della torre, forse avremmo fatto i conti con crolli e danni anche a passanti. Di questa inerzia il Comune dovrà rispondere.” Così il Sottosegretario Borgonzoni, che per il bene di proprietà del Comune di Bologna dal 2 ottobre 2023 ha reso disponibili 5 milioni di fondi ministeriali per la messa in sicurezza, consolidamento e restauro della torre Garisenda. - (PRIMAPRESS)