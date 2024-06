Visita Mattarella in Moldavia, Sandu: “Vogliamo vivere in pace all’interno dell’Unione Europea”

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - Seconda giornata di visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella nella Repubblica di Moldova in cui ha incontrato oggi 18 giugno il Presidente Mattarella ha incontrato, al Palazzo della Repubblica, la Presidente Sandu. La presidente Moldava, ha espresso tutto l'interesse per il percorso di ingresso nell'Unione Europea forte anche di una grande collaborazione con l'Italia che lo stesso Mattarella ha confermato per i tanti punti di contatto culturali ma anche per la numerosa comunità moldava in Italia. Dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Presidenziale si sono tenuti i colloqui, al termine dei quali è prevista la conferenza stampa. Il Capo dello Stato incontrerà, quindi, al Palazzo del Parlamento, il Presidente Igor Grosu.A seguire, deporrà una corona al Monumento di Stefano il Grande e il Santo.

Dopo l’incontro con il personale dell’Ambasciata d’Italia a Chisinau e con una rappresentanza della collettività italiana in Moldova, Mattarella si recherà a Bucarest. - (PRIMAPRESS)