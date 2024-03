Vicenda Chicco Forti: Meloni conferma il suo trasferimento in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON (USA) - Il viaggio della premier Giorgia Meloni nelle vesti di presidente del semestre italiano del G7, è stata l'occasione per poter confermare il prossimo trasferimento in Italia di Chicco Forti dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti perchè riconosciuto colpevole di un omicidio di cui l'imprenditore italiano si è sempre professato innocente. "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al tra- sferimento in Italia di Chico Forti". Così il premier Meloni in un videomessaggio. Si tratta, ha detto, "di un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida (dov'è detenuto Chico Forti, ndr), e con il governo federale degli Stati Uniti,che ringrazio. L'avevamo promesso,l'abbiamo fatto. E' un giorno di gioia per Chico,per la sua famiglia, per noi". Per l'ex velista e produttore televisivo italiano si potrebbe chiudere un capitolo di una vicenda nata nel 2000 quando è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America. Un omicidio le cui prove sono risultate piene di buchi investigativi e depistaggi. In Italia era nato un movimento innocentista a sua difesa, che ha raccolto sia sostenitori che contestatori. Di lui si erano interessate anche le Iene, il programma televisivo di Mediaset, inanellando una serie di contraddizioni sulle accuse che avevano portato l'italiano in carcere. - (PRIMAPRESS)