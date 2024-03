Viaggio in Usa di Meloni. Questa sera incontro con Biden a Washington e domani in Canada

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON (USA) - Per Giorgia Meloni, in veste di presidente di turno del G7 oggi è una giornata di visita negli Stati Uniti dove la presidente del Consiglio vedrà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Si tratta del secondo incontro in sette mesi. Oggi l'appuntamento è alle 13 ora locale, le 19 in Italia. La premier è già atterrata in Maryland, dove è stata accolta da Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti. Domani, Meloni vedrà il canadese Justin Trudeau.

Ma quali sono i temi sul tavolo? Al centro del colloquio tra Meloni e Biden ci saranno il conflitto in Medioriente e la situazione del Mar Rosso - dove gli Stati Uniti guidano la coalizione anti-Houthi -, il continuo sostegno all'Ucraina, l'attenzione nei confronti dell'Indo-Pacifico e dell'Africa, con l'obiettivo di costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti e il Piano Mattei potrebbe avere un peso sulle questioni migratorie. Meloni, inoltre, vorrebbe definire a livello globale le norme dell'IA, contenendo i rischi ma sfruttandone le potenzialità. Un obiettivo identico a quello di Washington. - (PRIMAPRESS)