Vertice straordinario UE su Ucraina il 6 marzo. Zelensky: “Pronto a lasciare pur di entrare in Nato”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- Un Consiglio europeo straordinario si terrà il 6 marzo a Bruxelles. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa in un post su X. Gli argomenti all'ordine del giorno saranno Ucraina e difesa europea. "Stiamo vivendo un momento decisivo per la sicurezza dell' Ucraina e in Europa. Nelle consultazioni con i leader europei, ho percepito un impegno comune ad affrontare queste sfide a livello Ue: rafforzare la difesa europea e contribuire in modo decisivo alla pace nel Continente e in Ucraina" così Costa.

Intanto ha fatto discutere una dichiarazione del presidente ucraino Zelensky annunciando: "Se c'è bisogno che mi dimetta, sono pronto. Scambierei la mia uscita con l' adesione dell'Ucraina alla Nato". Così il presidente Zelensky, in conferenza stampa di oggi."Sono concentrato sulla sicurezza di Kiev ora,non tra 20 anni.Lascerei la presidenza, se fosse per la pace". Si dice "grato" per il supporto degli Usa,ma chiede a Trump "comprensione reciproca" e garanzie di sicurezza. "Purtroppo non è ancora venuto a Kiev"."Non firmerò ciò che pagheranno 10 generazioni di ucraini", spiega a proposito del mancato accordo sui minerali. - (PRIMAPRESS)