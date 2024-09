Venezuela: salvacondotto per la Spagna all’oppositore di Maduro, Edmundo Gonzàlez Urrutia

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - Le autorità venezuelane hanno concesso un salvacondotto per la Spagna a Edmundo Gonzàlez Urrutia, il candidato dell'opposizione che aveva rivendicato la vittoria alle recenti presidenziali contro Nicolas Maduro, chiedendo una revisione delle schede elettorali per brogli ma il Tribunal Supremo de Justicia aveva confermato il risultato. Urrutia, temendo la reazione di Maduro si era rifugiato volontariamente alcuni giorni fa nell'ambasciata spagnola a Caracas chiedendo asilo politico al governo spagnolo. Il Venezuela gli ha concesso il necessario salvacondotto "nell'interesse della pace politica e della tranquillità del Paese", come ha scritto la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez. - (PRIMAPRESS)