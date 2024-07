Venezuela: il governo peruviano non riconosce la rielezione di Maduro. “È Urrutia il legittimo presidente”

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - Mentre continuano gli scontri con esercito e polizia nelle diverse città del Venezuela fino a Caracas con centinaia di arresti, la rielezione del presidente Maduro, appare dubbia per i numeri rivelati dalle urne e quanto sta accadendo nelle piazze con migliaia di cittadini scesi nelle strade per protestare.

Fatta eccezione per Cuba che aveva elogiato l'impegno di Maduro, altri paesi a cominciare dal governo peruviano ritengono Edmundo Gonzalez Urrutia "legittimo" presidente eletto del Venezuela, ignorando la decisione del Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) che ha proclamato Nicolas Maduro vincitore delle elezioni presi- denziali di domenica. "Il signor Gonzalez è il presidente e- letto e legittimo del Venezuela", ha detto il ministro degli Esteri peruvia- no Javier Gonzalez Olaechea al canale pubblico TV Perù Noticia. "E' chiaro che c'è un tentativo di frode da parte del partito al potere in Venezuela". - (PRIMAPRESS)