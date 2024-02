Vendite prodotti Ue: se difettoso si passerà dalla sostituzione alla riparazione nello spirito del “repair and reuse”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio e il Parlamento europeo, riuniti ieri per l'approvazione del bilancio di previsione e del mega prestito di 50 mld di euro all'Ucraina, ha anche raggiunto un accordo provvisorio sulla direttiva che promuove la riparazione di beni rotti o difettosi, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione (o R2R). La legislazione concordata renderà più semplice per i consumatori richiedere la riparazione anziché la sostituzione, rendendo l'accesso ai servizi di riparazione più semplice, più rapido, trasparente e più attraente.

In sostanza che sia una lavatrice appena acquistata o una macchina del caffè, questo accordo prevederà la riparazione e comparirà nelle informazioni di vendita del prodotto tra le clausole previste dal diritto dell'UE. Ci sarà, dunque, l'obbligo di riparazione per i produttori di beni con requisiti di riparazione, istituisce un modulo informativo europeo che fornisce ai consumatori i dati chiave sul servizio di riparazione e unifica le piattaforme nazionali di informazione sulla riparazione in una piattaforma online europea. - (PRIMAPRESS)