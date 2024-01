Velo-City 2026: Rimini sarà la città italiana che ospiterà il summit mondiale della ciclabilità ECF

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà la città di Rimini a ospitare l’edizione 2026 diil summit mondiale della ciclabilità organizzato dalla European Cyclists’ Federation (ECF) che torna in Italia -- dopo trentacinque anni dalla lontana edizione del 1991 a Milano.è il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità, che attrae ogni anno più di 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi e che si pone come un momento di confronto e scambio di conoscenze per la promozione della mobilità attiva e sostenibile. Riunisce tutte le principali figure coinvolte nella definizione di politiche, nella promozione e realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, fondamentali per una vera transizione delle nostre città: dalle organizzazioni che si occupano di advocacy ai decisori politici, dal mondo accademico alle aziende di settore.Per la sua candidatura la Città di Rimini è stata sostenuta da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto. Della squadra vincente fanno parte anche ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nonché Visit Rimini e il PCO AIM Group International che, insieme a ECF, sono organizzatori dell’edizione 2026 di Velo-city. - (PRIMAPRESS)