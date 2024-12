Usa: scongiurato lo shutdown. Salvati gli stipendi di Natale ad oltre 800mila lavoratori

(PRIMAPRESS) - USA - Il Congresso Usa ha scongiurato lo stop delle attività federali dopo settimane di trattative. Il via libera grazie a una proposta di legge, approvata per finanziare le agenzie federali fino a marzo. Il via libera del Senato è arrivato mezz'ora dopo la scadenza ultima della mezzanotte e ha permesso di interrompere i preparativi per lo Shutdown. In questo modo si è "salvato" il Natale a oltre 800 mila lavoratori a rischio di essere mandati a casa senza stipendio. - (PRIMAPRESS)