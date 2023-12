Usa: la ex Monsanto condannata a pagare 857 mln di dollari per uso di refrigerante tossico

(PRIMAPRESS) - USA - Una giuria statunitense ha ordinato al gigante chimico Monsanto di pagare 857 mln di dollari alle persone esposte ai PCB, una sostanza chimica usata in pas- sato come refrigerante, in una scuola dello stato di Washington. La giuria ha ritenuto l'azienda, ora di proprietà della tedesca Bayer, responsabile della vendita di policlorobifenili (PCB) utilizzati nelle lampade dello Sky Valley Education Center, ordinandole di pagare 73 mln di dollari di risarcimento e 784 milioni di danni punitivi a sette querelanti. - (PRIMAPRESS)