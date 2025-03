USA: Greenpeace condannata in Dakota per violazione di proprietà privata all’Energy Transfer (ET)

(PRIMAPRESS) - USA - Una giuria del Dakota del Nord ha condannato Greenpeace a pagare 660 mln di dollari di danni alla Energy Transfer (ET), società Usa impegnata nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, petrolio greggio e gas naturale liquido. Il verdetto è legato ad una vicenda di 10 anni fa è solo ora è arrivata la sentenza che rappresenta un duro colpo per il gruppo ambientalista, accusato da ET di violazione di proprietà privata, cospirazione e privazione dell'accesso dalla proprietà,durante la controversa co- struzione dell'oleodotto Dakota Access. - (PRIMAPRESS)