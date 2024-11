USA: Elon Musk nominato da Trump alla guida del nuovo Dipartimento Efficenza contro la burocrazia

(PRIMAPRESS) - USA - Elon Musk, il ceo di X e di Tesla delegherà le sue responsabilità imprenditoriali al suo management perchè da oggi è a capo del Dipartimento Efficenza di Trump. Il presidente eletto lo ha ha nominato nel neo costituito dipartimento: "il grande Elon Musk insieme al patriota americano Vivek Ramaswamy" sarà alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa, "Due meravigliosi americani -scrive il presidente eletto su Truth- che spianeranno la strada alla mia amministrativone per smantellare la burocrazia governativa,tagliare norme e spese inutili,e ristrutturare le agenzie federali,essenziali per il movimento'Save America'. Diventerà,potenzialmente,'il progetto Manhattan' dei nostri tempi" (progetto segreto Usa per la bomba atomica). - (PRIMAPRESS)