Ue: Manfred Weber riconfermato a capo del gruppo PPE. Tra i vicepresidenti l’italiano Salini (FI)

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Partito Popolare Europeo (Ppe) sceglie la linea di continuità in una legislatura inaugurata da un rafforzamento alle urne con il voto dei cittadini dei 27 Paesi membri Ue. Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento Europeo, Manfred Weber, è stato riconfermato oggi (19 giugno) alla guida del maggiore gruppo all’Eurocamera, che dopo gli ingressi di 14 nuovi membri alla riunione di ieri (18 giugno) ha visto la successiva fuoriuscita di due eurodeputati e l’assestamento – quasi – definitivo a 188 seggi nel nuovo emiciclo. Senza sorprese è stata la nomina ufficiale dell’attuale presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, come candidata dei popolari europei a succedere a se stessa.

Weber, l'eurodeputato tedesco dell’Unione Cristiano-Sociale in Baviera (Csu) potrà guidare il centro-destra al Parlamento Ue: “Sono pronto a continuare a garantire che la voce dei cittadini europei sia ascoltata nell’Ue”, ha commentato il presidente del gruppo e della famiglia politica europea. Oltre alla presidenza, i popolari hanno anche eletto i 10 vicepresidenti del gruppo, tra cui Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia: “Una grande soddisfazione, ringrazio tutti i colleghi per la fiducia”. “Ci congratuliamo con Massimiliano Salini per l'importante nomina a vice Presidente del gruppo Ppe. La nomina di Salini è un riconoscimento a Forza Italia nel PPE e anche all'impegno di Forza Italia a Milano. Il ruolo di Salini, che a Milano ha ottenuto ben 6500 voti di preferenza, sarà strategico per raggiungere l'obiettivo di Forza Italia, che è quello rendere Milano più forte in Europa e al centro di tutte le politiche e gli investimenti europei". Così in una nota Cristina Rossello, deputato di Forza Italia e Segretario cittadino di Forza Italia Milano. - (PRIMAPRESS)