UE: i 6 vicepresidenti delle Commissioni e i mille miliardi tra Coesione e Pnrr della gestione Fitto-Dombrovskis

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sono sei le vicepresidenze esecutive che accompagneranno Ursula von der Leyen nel suo secondo mandato alla Commissione Europea. I sei ruoli apicali vanno a 4 donne e 2 uomini: la spagnola Teresa Ribera (Green Deal), la finlandese Henna Virkkunen, il francese Stéphane Séjourné (Industria), la estone Kaja Kallas, la romena Roxana Minzatu e l’italiano Raffale Fitto, che è vice presidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Una delega importante quest'ultima con un portafogli ingente, circa 378 miliardi. Il successo della partita giocata dal governo Meloni, dunque, è risultato efficace: sono stati riconosciuti il ruolo dell’Italia come Paese fondatore, la nostra centralità negli equilibri attuali, il peso della nostra economia nello scenario europeo, seconda per manifattura e terza in assoluto. Ma è stato riconosciuto anche, in maniera diretta, l’ottimo lavoro svolto dall’esecutivo sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A Fitto, infatti, va anche la delega al Pnrr, condivisa con il commissario per l’Economia Valdis Dombrovskis. Tra Coesione e Pnrr si parla di un portafogli complessivo da mille miliardi. - (PRIMAPRESS)