Ue: approvata la nuova Commissione del secondo mandato von der Leyen con 370 voti

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - La plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese la nuova Commissione presieduta da von der Leyen. 370 i voti a favore,282 no,36 astenuti. A luglio, per la riconferma al suo secondo mandato,von der Leyen aveva ottenuto 401 voti. Oggi, dopo l'apertura al gruppo Ecr ne ha presi 31 in meno. E' la prima volta che un esecutivo Ue ottiene meno voti rispetto al primo voto sulla presidenza. Su una platea di 719 membri, hanno votato 688 eurodeputati.

Von der Leyen:"Bel giorno,centro tiene" "E' un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro.Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento europeo al nuovo collegio". Così la presidente della Commissione Ue, dopo il sì dell'Eurocamera. "Ci metteremo al lavoro da lunedì". "Sfide significative attendono l'Ue. Dobbiamo aumentare la nostra competitività. Si rafforza l'impatto del cambiamento climatico,possiamo contare su un team esperto", dice von der Leyen. "Importante la collaborazione con gli Usa, ma nessuno deve dirci cosa fare". - (PRIMAPRESS)