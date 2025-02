Ucraina: dialoghi di pace a Riad tra Stati Uniti, Russia e i favori della Cina secondo Wang Yi

(PRIMAPRESS) - CINA - La pace in Ucraina passa da un insolito asse Stati Uniti-Cina-Russia. È quanto emerge dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese Wang Yi: "si sta aprendo una finestra per la pace" in Ucraina, dopo i colloqui tra Stati Uniti e Russia a Riad. "La Cina sostiene tutti gli sforzi profusi per la pace", ha aggiunto Wang, auspicando un dialogo verso "soluzioni sostenibili e durature che tengano conto delle reciproche preoccupazioni". - (PRIMAPRESS)