Ucraina, Blinken: “A Kiev arriveranno 717 mln di dollari, 325 per riparare le centrali elettriche”

UCRAINA - Al governo di Kiev arriveranno altri 717 milioni di dollari di aiuti per la guerra contro la Russia. Gli aiuti sono stati annunciati dal segretario di Stato Usa Blinken nel corso di una visita a Kiev assieme al ministro degli Esteri britannico Lammy. I fondi Usa includono 325 milioni di dollari di assistenza energetica per riparare le centrali elettriche ucraine e rafforzare la sicurezza delle infra- strutture energetiche. 290 milioni sa- ranno impiegati per l'assistenza umanitaria. E 102 milioni di dollari saranno impiegati per rimuovere le mine.