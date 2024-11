Ucraina: all’Europa indecisa e divisa Zelensky preferisce un colloquio con Trump ed Elon Musk

(PRIMAPRESS) - USA - Ciò di cui non è stata capace l’Europa nel trovare una soluzione alla fine del conflitto tra Russia e Ucraina, forse potrebbe riuscire il neo eletto presidente americano Donald Trump che su Putin potrebbe avere qualche maggiore influenza.

Ad alimentare questa speranza è stata la comunicazione di ieri sera tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. Alla telefonata, secondo la conferma di alcune fonti attendibili, ci sarebbe stato anche il Ceo di X e Tesla, Elon Musk che entrerà a far parte del ristretto numero di consulenti del 47º presidente USA.

La telefonata sarebbe durata 25 minuti, non poco per uno sbrigativo Trump e da quanto riferito da fonti ucraine la conversazione sarebbe risulta rassicurante. Ora in quali termini la conversazione potrebbe trasformarsi in azioni concrete è troppo presto per dirlo. Certo non sarà un rifinanziamento di invio armi che Trump ha sempre contestato a Biden. - (PRIMAPRESS)