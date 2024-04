Turchia: il governo di Ankara vieta l'export verso Israele sino a quando non autorizzerà gli aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Il governo turco ha imposto oggi limiti all' export di numerosi beni verso Israele, tra i quali prodotti in ferro e alluminio. Annunciando la misura, il ministero del Commercio turco spiega: "Questa decisione resterà in vigore fino a quando Israele non dichiarerà un cessate il fuoco immediato e consentirà l'accesso continuo degli aiuti umanitari a Gaza. Non c'è nessuna scusa perché Israele blocchi i nostri tentativi di paracadutare aiuti sulla Striscia". Una situazione che si era già verificata ieri come aveva denunciato la stessa Ankara. Il blocco degli aiuti paracadutati è ritenuto, in generale, dalle forze di attacco israeliane, un possibile fronte per il rifornimento di armi ai terroristi di Hamas. - (PRIMAPRESS)